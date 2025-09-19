Real Madrid : Xabi Alonso calme le jeu pour Kylian Mbappé

Auteur d’un début de saison exceptionnel avec le Real Madrid et l’équipe de France, Kylian Mbappé enchaîne les performances de haut niveau. Pourtant, son entraîneur Xabi Alonso a tenu à calmer le jeu en conférence de presse, rappelant que l’attaquant ne pourra pas disputer toutes les rencontres. « Il y a beaucoup de matchs… et il en manquera sûrement. Il faut l’accepter naturellement. C’est impossible de jouer… enfin, pas impossible, c’est possible de jouer tous les matchs, mais je ne pense pas que ça va arriver », a expliqué le technicien espagnol.

La suite après cette publicité

Conscient de l’importance de son numéro 10, Xabi Alonso veut cependant gérer ses ressources et maintenir l’équilibre de son effectif. « Kylian est important, mais il y en aura où il ne sera pas titulaire », a-t-il poursuivi, insistant sur la nécessité de faire tourner et d’impliquer l’ensemble du groupe. Un message clair adressé à ses cadres comme à ses remplaçants : tout le monde aura un rôle à jouer dans une saison longue et exigeante, où la gestion physique et mentale sera déterminante. Le message est passé.