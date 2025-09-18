Real Madrid : Xabi Alonso a gueulé en interne

Reçu 5/5. Avec quatre victoires en Liga et un succès en Ligue des Champions contre l’Olympique de Marseille, le Real Madrid a bien lancé sa saison. Mais ce n’est pas encore suffisant pour Xabi Alonso. Comme l’indique Marca, le coach basque en attend plus, et a été agacé par plusieurs erreurs de ses troupes ces derniers temps.

En privé, et sans pointer du doigt le moindre joueur, le coach merengue a ainsi demandé à ses hommes d’être plus vigilants derrière et de ne pas prendre de cartons bêtement. Réduits à 10 contre la Real Sociedad et l’OM en raison d’expulsions de Dean Huijsen et de Dani Carvajal, les Madrilènes ont ainsi joué avec le feu et ça ne plaît pas à Alonso, qui préfère même concéder une grosse occasion de but plutôt que de se retrouver en infériorité numérique. Des consignes qui ont été transmises de façon claire et concise aux joueurs madrilènes.