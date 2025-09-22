Ballon d’Or 2025 : le classement catastrophique de Vinicius Junior

Vinicius Junior avait promis « qu’on n’était pas prêts » après avoir perdu le Ballon d’Or 2024 à la surprise générale. Un an plus tard, force est de constater que le Brésilien n’a toujours pas digéré de s’être fait doubler par l’Espagnol Rodri et sa réponse se fait toujours attendre.

La suite après cette publicité

En plus de voir gérer l’arrivée de Kylian Mbappé, le Brésilien a signé une saison 2024/2025 de moins bonne facture, même s’il compte tout de même 22 buts et 19 passes décisives à son compteur. Insuffisant pour prétendre au Ballon d’Or 2025. Deuxième l’an dernier, le Merengue a été dégringolé à la 16e place cette année.