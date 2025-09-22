Ballon d’Or 2025 : le PSG égale un record

On n’en connaît pas l’ordre exact, mais l’identité des joueurs présents dans le top 10 du classement du Ballon d’Or est connue. Sacré champion d’Europe, le Paris Saint-Germain est arrivé à placer cinq joueurs.

Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont en effet certains de figurer dans le top 10. Ce qui permet au PSG d’égaler le record du Bayern Munich version 2014. le club bavarois avait placé autant de joueurs même si Cristiano Ronaldo avait remporté le Graal.