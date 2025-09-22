Real Madrid : Vinicius Jr pourrait partir dès cet hiver !

C’est le dossier chaud du moment à Madrid. Sur le terrain, tout se passe plutôt bien pour l’équipe dirigée par Xabi Alonso. Six victoires en six rencontres toutes compétitions confondues, un Kylian Mbappé qui marche sur l’eau et des recrues déjà convaincantes ; on peut dire que le début de l’ère Alonso est idéal. Mais au milieu de toutes ces bonnes nouvelles, le cas Vinicius Jr agace…

La suite après cette publicité

Nouvel épisode ce week-end, face à l’Espanyol, lorsque l’attaquant de la Canarinha a été remplacé en deuxième période. L’ancien de Flamengo n’a pas hésité à afficher son mécontentement, allant directement au vestiaire (avant de revenir). Selon la presse madrilène, il n’a pas compris le choix d’Alonso, avec qui il aurait déjà eu plusieurs différents cette saison. Une situation très tendue et complexe à gérer, forcément, alors que les discussions pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2027 n’avancent plus vraiment ces derniers temps.

La suite après cette publicité

Il est prêt à tout

Et voilà que selon El Chiringuito de Jugones, le divorce entre la star brésilienne et le club de la capitale espagnole pourrait être acté dès cet hiver. Le média explique que si la situation du joueur n’évolue pas favorablement, que ce soit son niveau sur le terrain ou sa relation avec Xabi Alonso, un départ est largement envisageable au mercato hivernal. S’il ne se sent toujours pas important dans l’équipe - ce qui est le cas actuellement - il pourrait clairement prendre ses valises et claquer la porte.

Une décision forte du joueur, mais qui témoigne de son mal-être actuel à Madrid. Clairement, il a perdu son statut de star du club, rôle désormais endossé par Kylian Mbappé, est moins performant, et Xabi Alonso ne semble pas vraiment savoir comment l’utiliser pour exploiter du mieux possible ses qualités. Reste désormais à voir si en janvier, l’Arabie saoudite sera prête à se positionner ou si c’est dans un autre pays européen qu’il devra trouver un point de chute…