Ballon d’Or 2025 : le classement de la 15e à la 11e place

Par Matthieu Margueritte
Le top 10 approche. En attendant, voici le classement de la 15e à la 11e place. Serial buteur du Sporting Portugal transféré à Arsenal pour plus de 70 M€, Viktor Gyökeres est 15e. Homme du match de la dernière finale de Ligue des Champions, Désiré Doué se classe 14e.

À la 13e place, on retrouve le serial buteur du Bayern Munich Harry Kane (41 buts). Arrivé au PSG l’hiver dernier, Khvicha Kvaratskhelia pointe au 12e rang. Enfin, la 11e place est pour Pedri. Une grosse surprise, tant le joueur du FC Barcelone est considéré comme le maître de l’entrejeu blaugrana.

