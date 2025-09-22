Menu Rechercher
PSG : les joueurs parisiens vont trouver un moyen de suivre la cérémonie du Ballon d’Or

À quelques minutes du coup d’envoi du Classique reprogrammé au Vélodrome, la question du Ballon d’Or reste dans tous les esprits du côté du PSG. Selon RMC Sport, les joueurs parisiens ont prévu de suivre la fin de la cérémonie sur leurs téléphones et tablettes, dans le vestiaire ou dans le bus du retour vers l’aéroport. Tout dépendra du scénario du match face à l’OM, de son déroulement et de l’heure exacte à laquelle sera dévoilé le nom du lauréat du Ballon d’Or.

Cette organisation improvisée illustre bien la situation inédite que vivent les Parisiens ce lundi soir. L’équipe devra jongler entre l’exigence du terrain et l’envie de ne rien manquer d’une soirée historique pour l’un de ses coéquipiers, voire même pour le club en lui-même puisque Luis Enrique et 9 Parisiens sont concernés par la soirée. Tout reste donc suspendu au timing : résultat du Classique, annonce du trophée et retour à Paris, avant peut-être une célébration plus formelle dans les prochains jours.

