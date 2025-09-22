OM - PSG : les compositions officielles du Classique
Ce lundi, la 5e journée de Ligue 1 se conclut enfin. Reporté hier pour cause d’intempéries, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain va avoir lieu. À domicile, les Phocéens s’organisent dans un 3-4-3 avec Geronimo Rulli qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd tandis que Timothy Weah et Emerson Palmieri jouent comme pistons. Pierre-Emile Hojbjerg et Matt O’Riley composent l’entrejeu. En pointe, Amine Gouiri est soutenu par Mason Greenwood et Igor Paixao.
De leur côté, les Franciliens s’articulent dans un 3-5-2 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le milieu de terrain est assuré par Vitinha, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Devant, Gonçalo Ramos est accompagné par Khvicha Kvaratskhelia.
Les compositions
Olympique de Marseille : Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd - Weah, Hojbjerg, O’Riley, Emerson - Greenwood, Gouiri, Paixao
Paris Saint-Germain : Chevalier - Zabarnyi Marquinhos, Pacho - Hakimi, Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Mendes - Kvaratskhelia, Ramos
