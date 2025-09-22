Ballon d’Or 2025 : le message de Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025 lors de la cérémonie organisée ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris. L’ailier français de 28 ans a réalisé une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, inscrivant 35 buts et délivrant 16 passes décisives toutes compétions confondues. Il a été l’artisan principal du triplé historique du club : Ligue 1, Coupe de France et, surtout, la première Ligue des champions de l’histoire du PSG.

La suite après cette publicité

Son ancien coéquipier au PSG et ami d’enfance, Kylian Mbappé (7ème au Ballon d’Or), a partagé sa joie en story sur Instagram en publiant une story accompagnée du message : « Ousmane Dembélé. C’est les émotions mon frère. Tu mérites mille fois », suivi de trois emojis cœur. Ce geste témoigne de la complicité et du respect mutuel entre les deux attaquants français.