Liga

Real Madrid : réunion surprise entre la direction et Vinicius Jr

Par Samuel Zemour
1 min.
Xabi Alonso et Vinicius Jr. @Maxppp

Vinicius Jr va-t-il quitter le Real Madrid cet hiver ? Pour le moment, rien n’est fait, mais l’avenir du Brésilien est sur toutes les lèvres des supporters madrilènes. L’attaquant de 25 ans a été aperçu ce lundi matin entrant dans les bureaux du club madrilène, à Valdebebas, accompagné de ses agents pour une réunion d’environ deux heures, d’après El Chiringuito.

El Chiringuito TV
🚨EXCLUSIVA #JUGONES🚨

💣 CUMBRE en VALDEBEBAS con los AGENTES de VINICIUS.
Après l’entraînement, la délégation a quitté les installations discrètement, sans faire de déclarations publiques. Bien que le contenu exact des discussions n’ait pas été rendu public, ce rendez-vous avec la direction du Real Madrid intervient dans un contexte tendu autour de sa prolongation de contrat et de ses récentes performances, alors que les parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente, malgré la volonté du Brésilien de rester à Madrid.

Pub. le - MAJ le
Liga
Real Madrid
Vinícius Júnior

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
