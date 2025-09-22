Real Madrid : réunion surprise entre la direction et Vinicius Jr

Vinicius Jr va-t-il quitter le Real Madrid cet hiver ? Pour le moment, rien n’est fait, mais l’avenir du Brésilien est sur toutes les lèvres des supporters madrilènes. L’attaquant de 25 ans a été aperçu ce lundi matin entrant dans les bureaux du club madrilène, à Valdebebas, accompagné de ses agents pour une réunion d’environ deux heures, d’après El Chiringuito.

Après l’entraînement, la délégation a quitté les installations discrètement, sans faire de déclarations publiques. Bien que le contenu exact des discussions n’ait pas été rendu public, ce rendez-vous avec la direction du Real Madrid intervient dans un contexte tendu autour de sa prolongation de contrat et de ses récentes performances, alors que les parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente, malgré la volonté du Brésilien de rester à Madrid.