Real Madrid : Xabi Alonso balance ses vérités sur Vinicius Junior

La surprise du chef. Mardi matin, les principaux médias espagnols ont annoncé que Vinicius Junior serait titulaire face à l’Olympique de Marseille lors de la 1ère journée de la Ligue des Champions. Mais El Chiringuito a fait savoir dans la matinée que le Brésilien serait finalement sur le banc. Une nouvelle qui s’est finalement confirmée une heure avant le coup d’envoi. Xabi Alonso a bien décidé de laisser l’international auriverde sur le banc. Cela n’avait pas de rapport avec une quelconque blessure. Il s’agissait d’un choix de l’entraîneur madrilène, qui a préféré miser sur Rodrygo pour accompagner Kylian Mbappé et Franco Mastantuono sur le front de l’attaque.

Vini Jr n’est plus intouchable

Vini Jr est finalement entré en jeu à la 63e minute à la place de Rodrygo. Sa prestation n’a pas forcément été exceptionnelle, puisque le joueur est apparu plutôt éteint. Mais il a été à l’origine du second pénalty accordé au Real Madrid après la faute de main de Facundo Medina dans la surface. Questionné à son sujet après la rencontre, Xabi Alonso a été clair : « il va y avoir un moment pour tout le monde. Personne ne peut jouer à tous les matchs, et personne ne devrait être offensé s’il est sur le banc. Nous avons besoin de tout le groupe car le calendrier est très exigeant.» Hier, la presse espagnole a précisé que le coach avait rencontré le joueur avant la rencontre pour le prévenir qu’il ne serait pas dans le onze ainsi que lui exposer son plan d’attaque

Une attention que le Brésilien a appréciée. Ce vendredi, son cas a de nouveau été mis sur la table lors de la conférence de presse de Xabi Alonso. L’ancien milieu de terrain a été clair : «Vinicius me semble en forme. Hier, ce n’était pas le moment de lui parler, mais aujourd’hui, il semblait plus positif et plus souriant. Je lui ai parlé, pas beaucoup. On a fait quelques exercices individuels. On verra demain.» Demain, il saura si oui ou non il débutera une nouvelle rencontre sur le banc. Cela a été le cas face à la Real Sociedad et contre l’OM. Rodrygo, qui souhaite se faire une place sur l’aile gauche et donc concurrencer son compatriote brésilien; lui a été préféré.

Xabi Alonso assume son choix et lui tend la main

L’attaquant plaît à Xabi Alonso, qui a expliqué son choix de le titulariser plutôt que Vini. «Sa qualité, sa capacité à aller de l’avant, sa capacité à créer des liens… mais Vini a aussi ça. Que ce soit dans le onze de départ ou en sortie de banc, son impact a été très positif.» Vinicius Junior a donc du souci à se faire. Mais rien n’est perdu pour lui. Son coach lui a tendu la main publiquement. «Je l’ai vu hier, et ce n’était pas le moment de discuter, comme je l’ai dit. Il faut avoir un peu d’intuition, et on a un peu discuté aujourd’hui. Mais on n’en est qu’à cinq matchs de championnat. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir ; c’est un marathon jusqu’en mai. Il faut y aller étape par étape.»

Il a ajouté ensuite : «pour moi, il y a beaucoup de joueurs importants dans cette équipe. Par leur niveau, leur expérience, leur palmarès et ce qu’ils nous apporteront. Vinicius en fait partie, tout comme Jude, Fede, Aurélien, Dean, Arda… Je ne vais pas entrer dans les étiquettes que nous voulons coller pour le moment. J’apprécie beaucoup chacun et je veux que toute l’équipe se sente importante. Tout le monde est dans le même bateau, et nous avons besoin que tout le monde tire dans la même direction.» Alors que le dossier se prolongation au Real Madrid ne semble plus vraiment avancer, Vinicius Junior va devoir se battre pour sa place. Ce qu’il avait déjà fait par le passé notamment sous les ordres de Zinedine Zidane puis de Carlo Ancelotti, qui a su en tirer le meilleur. Xabi Alonso espère en faire autant.