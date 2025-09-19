Toulouse : Rafik Messali va manquer plusieurs semaines de compétition

Coup dur pour Rafik Messali et Toulouse. Touché à la cheville droite lors de la défaite de Toulouse à Lille (1-2), le jeune latéral droit (22 ans) va manquer plusieurs semaines de compétition.

«Il sera absent un mois minimum», a précisé son entraîneur Carles Martinez Novell, ce vendredi en conférence de presse. «C’est compliqué, mais le plus important pour lui c’est la récupération. Je sais qu’il est fort et il reste très important pour nous».