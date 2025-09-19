Ligue des Champions : l’équipe type de la 1ère journée

Des chocs, du spectacle, une pluie de buts, il n’y a rien à dire, c’est bien la grande Ligue des Champions qui a fait son retour cette semaine. La première journée de la phase de ligue, répartie sur trois soirées (et sur 2 pour les prochaines sauf pour la dernière journée), a livré ses enseignements, entre un champion d’Europe en titre fringant, des cadors annoncés au rendez-vous (Liverpool, Barcelone, Man City, Arsenal) et des premières déceptions (Galatasaray, Monaco, Benfica). La rédaction Foot Mercato a bâti son meilleur onze en se basant sur les performances individuelles de tous les joueurs sur le pré. Et pour débuter, qui d’autre que le portier marseillais Geronimo Rulli, auteur d’une prestation XXL sur la pelouse du Real Madrid. Il a maintenu l’OM en vie durant toute la rencontre et ne s’est incliné que sur deux penalties.

Le choix de la défense a été rendu facile grâce à des performances de haute volée. Virgil van Dijk a ainsi écœuré l’Atlético de Madrid, avec un but de la tête dans les arrêts de jeu et bien sûr une solidité toujours impressionnante dans les duels. Marquinhos a lui guidé le Paris Saint-Germain vers la victoire avec le premier but face à l’Atalanta, un penalty obtenu et une propreté technique remarquable. Deux capitaines au sommet de leur forme. Côté droit, comment ne pas aligner Marcos Llorente, auteur d’un magnifique doublé face à Liverpool, qui n’aura malheureusement pas suffi. Sur l’autre aile, impossible également d’ignorer Nuno Mendes, porté par des jambes de feu et un but plein d’audace face à l’Atalanta.

De la concurrence en attaque

Au milieu, la tâche s’est avérée plus difficile, mais nous avons été convaincus par deux joueurs du Club Bruges, qui ont étouffé presque à eux seuls les Monégasques jeudi. Raphael Onyedika, dans un rôle de milieu défensif, et l’éternel Hans Vanaken ont brillé et éparpillé leurs adversaires. Un but pour le premier nommé, un but (splendide par ailleurs) et une passe décisive pour le second. Pour les accompagner, nous avons choisi Fabian Ruiz, tout aussi brillant avec le PSG, avec de superbes inspirations et une passe décisive au compteur.

Enfin, devant, la concurrence était rude. Mention spéciale pour Olise, étourdissant avec le Bayern, Salah, buteur avec Liverpool, Yildiz et Vlahovic, à l’origine de la remontée de la Juve contre le Borussia Dortmund, mais nous avons élu un trio Rashford-Thuram-Kvaratskhelia. Le premier a marqué les esprits avec un fabuleux doublé contre Newcastle. Un acte de renaissance pour l’international anglais avec le FC Barcelone. Marcus Thuram a lui porté l’Inter Milan sur ses épaules, avec un doublé parfait sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Enfin, Khvicha Kvaratskhelia a régalé le Parc des Princes, avec un but splendide et quelques gestes de grande classe.