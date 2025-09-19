La révélation d’Ali Barat sur l’approche du PSG pour Dean Huijsen

Si William Pacho et plus récemment Illya Zabarnyi sont venus renforcer la défense du PSG ces derniers mois, Luis Campos avait coché depuis quelques mois le nom de Dean Huijsen, alors prometteur défenseur de Bournemouth. Interrogé par nos soins dans le cadre d’une interview qu’il nous a consacrée et à retrouver ce vendredi après-midi sur notre site, Ali Barat, l’agent de l’actuel défenseur du Real Madrid, nous a confirmé que le PSG était une vraie option pour son protégé en 2024.

«Luis Campos, comme toujours, a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel, et en 2024 le PSG était une véritable option. Cependant, Dean pensait qu’il aurait plus d’opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu’au PSG. Quand le Real Madrid est entré en scène, ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme. À ce niveau, les décisions ne portent pas seulement sur la plus grosse offre financière, elles concernent le meilleur plan de carrière. Pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir.»