Menu Rechercher
Commenter 10
Exclu FM Ligue 1

La révélation d’Ali Barat sur l’approche du PSG pour Dean Huijsen

Par Sebastien Denis
1 min.
Dean Huijsen @Maxppp

Si William Pacho et plus récemment Illya Zabarnyi sont venus renforcer la défense du PSG ces derniers mois, Luis Campos avait coché depuis quelques mois le nom de Dean Huijsen, alors prometteur défenseur de Bournemouth. Interrogé par nos soins dans le cadre d’une interview qu’il nous a consacrée et à retrouver ce vendredi après-midi sur notre site, Ali Barat, l’agent de l’actuel défenseur du Real Madrid, nous a confirmé que le PSG était une vraie option pour son protégé en 2024.

La suite après cette publicité

«Luis Campos, comme toujours, a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel, et en 2024 le PSG était une véritable option. Cependant, Dean pensait qu’il aurait plus d’opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu’au PSG. Quand le Real Madrid est entré en scène, ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme. À ce niveau, les décisions ne portent pas seulement sur la plus grosse offre financière, elles concernent le meilleur plan de carrière. Pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Liga
Real Madrid
Bournemouth
PSG
Dean Huijsen

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
PSG Logo Paris Saint-Germain
Dean Huijsen Dean Huijsen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier