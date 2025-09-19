OL – Angers : les compositions officielles

Début de la 5e journée de Ligue 1 ce vendredi soir dès 20h45 avec le match entre Lyon (4e) et Angers (12e). Battus pour la première fois de la saison à Rennes (1-3) et frustrés par l’arbitrage de M. Buquet, les Gones veulent réenclencher la machine à domicile. En face, le SCO enchaîne un second déplacement après le point du nul arraché dans les dernières minutes à Metz dimanche dernier (1-1).

Le match en Bretagne a laissé des traces chez les Lyonnais qui se présentent sans Tyler Morton (suspendu), Abner Vinicius ni Rémy Descamps (blessés). L’occasion de voir Dominik Greif effectuer ses débuts dans les buts, tout comme Martin Satriano, aligné en pointe. Nicolas Tagliafico prendra le relais d’Abner sur le côté gauche de la défense. Le capitaine Corentin Tolisso devrait lui redescendre d’un cran pour pallier l’absence de Morton au milieu de terrain.

Chez les Angevins, Alexandre Dujeux a opéré 2 changements par rapport à sa dernière compo. Jacques Ekomié retrouve son poste de latéral gauche en lieu et place de Florent Hanin. Un cran plus haut, toujours sur le flanc gauche, Justin-Noël Kalumba remplace Sidiki Chérif. Le SCO se présentera dans le même dispositif que son adversaire, en 4-2-3-1.

Les compositions officielles

OL (4-2-3-1) : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Tolisso (cap.) - Karabec, Merah, Fofana - Satriano.

Angers (4-2-3-1) : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomié - Belkebla (cap.), Belkhdim - Raolisoa, Mouton, Kalumba - Peter.

