Real Madrid : Endrick fait son retour dans le groupe pour défier l’Espanyol

Après avoir battu l’Olympique de Marseille 2 à 1 mardi en Ligue des Champions, le Real Madrid retrouve la Liga ce vendredi. Chez eux, au stade Santiago-Bernabéu, les Merengues vont accueillir l’Espanyol Barcelone et tenter de garder leur place de leader.

Pour cette rencontre, Xabi Alonso a convoqué un groupe de 23 joueurs. Sans surprise, Kylian Mbappé est bien là, tout comme Vinicius Junior et Rodrygo. Idem pour Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, qui ont fait leur retour dans le groupe mardi. Endrick, blessé pendant quelques semaines, fait, lui, enfin son come-back. Une bonne nouvelle pour le crack de 19 ans qui va pouvoir montrer à son coach ce qu’il a dans le ventre. En revanche, Xabi Alonso doit se passer de Dean Huijsen (suspendu) et des blessés Ferland Mendy, Antonio Rüdiger et Trent Alexander-Arnold.

Le groupe complet du Real Madrid :

Courtois, Lunin, Sergio Mestre, Carvajal, Militão, Asencio, Alaba, Carreras, Fran Garcia, Jimenez, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Vinicius Junior, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Mastantuono