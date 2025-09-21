Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM, Real Madrid : Carvajal présente ses excuses à Rulli

Daniel Carvajal @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Samedi soir, après la victoire du Real Madrid contre l’Espanyol Barcelone (2-0) en Liga, Dani Carvajal est revenu sur le geste qui l’a conduit à son expulsion mardi en Ligue des champions face à l’OM (victoire madrilène 2-1). Le défenseur espagnol avait écopé d’un carton rouge direct pour un coup de tête porté à Geronimo Rulli à la 72e minute, à la suite d’un corner anodin.

Conscient de son erreur, Carvajal a tenu à présenter ses excuses. « Je tiens à m’excuser pour l’autre jour, l’expulsion en Ligue des Champions. C’est quelque chose d’inacceptable dans un match comme celui-là et de ma part. Que cela serve de leçon pour que ça ne se reproduise plus. Bon, au moins, on s’en est sortis. L’équipe a fait un gros effort et a remporté le match », a-t-il déclaré devant la presse, sans toutefois adresser d’excuses au gardien marseillais, qui reste pourtant la principale victime dans cette affaire.

