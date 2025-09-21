Menu Rechercher
Report de OM-PSG : les joueurs parisiens sont rentrés à Paris

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
Marseille PSG
Les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain ont regagné la capitale dimanche soir après l’annonce du report du Classique contre l’Olympique de Marseille. Leur avion a atterri à Paris dans la soirée, mettant un terme à un déplacement perturbé par les intempéries et la décision préfectorale qui a conduit à repousser la rencontre de Ligue 1. Cette parenthèse leur a permis de retrouver leurs installations et de planifier sereinement la suite de leur préparation.

Le club parisien a d’ores et déjà prévu de repartir pour Marseille ce lundi en fin de matinée afin de rejoindre le Vélodrome et disputer le match reprogrammé à 20 heures. Entre-temps, le staff technique doit gérer la récupération et la mise en place tactique dans un calendrier resserré. Ce va-et-vient illustre l’adaptation contrainte du PSG face à un contexte exceptionnel mêlant aléas climatiques et impératifs sportifs. En coulisses, les discussions vont aussi se poursuivre au sujet de l’organsation de la délégation parisienne à la cérémonie du Ballon d’Or demain soir.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
PSG

