OM : De Zerbi veut s’inspirer de Mbappé, Raphinha et Dembélé pour Greenwood

Pour sa première saison à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a réussi à finir co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé (21 buts). Cependant, l’Anglais a souvent été fantomatique lors des grands rendez-vous, notamment face au PSG. L’an dernier, il avait d’ailleurs été remplacé à la mi-temps par Roberto De Zerbi. Aujourd’hui, l’Italien a d’ailleurs dévoilé ce qu’il attendait de son attaquant.

« De lui, j’attends qu’il devienne un joueur vraiment total comme les plus grands joueurs en Europe. Hier, j’ai vu un bout de Newcastle-Barça. J’ai vu Raphinha, les vingt dernières minutes, il pressait avec une vitesse, une méchanceté, une détermination. Je vois Mbappé au Real, c’est pas le même que ces dernières années. Dembélé l’an dernier, on s’en rappelle. J’aimerais qu’il devienne un joueur complet, d’équipe », a-t-il confié en conférence de presse.

