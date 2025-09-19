Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

OM : De Zerbi veut s’inspirer de Mbappé, Raphinha et Dembélé pour Greenwood

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mason Greenwood OM @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Marseille PSG
betclic
1 3.63 N 4.02 2 1.80 Bonus 100€ Voir sur DAZN

Pour sa première saison à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a réussi à finir co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé (21 buts). Cependant, l’Anglais a souvent été fantomatique lors des grands rendez-vous, notamment face au PSG. L’an dernier, il avait d’ailleurs été remplacé à la mi-temps par Roberto De Zerbi. Aujourd’hui, l’Italien a d’ailleurs dévoilé ce qu’il attendait de son attaquant.

La suite après cette publicité

« De lui, j’attends qu’il devienne un joueur vraiment total comme les plus grands joueurs en Europe. Hier, j’ai vu un bout de Newcastle-Barça. J’ai vu Raphinha, les vingt dernières minutes, il pressait avec une vitesse, une méchanceté, une détermination. Je vois Mbappé au Real, c’est pas le même que ces dernières années. Dembélé l’an dernier, on s’en rappelle. J’aimerais qu’il devienne un joueur complet, d’équipe », a-t-il confié en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier