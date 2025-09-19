Ten Hag a refusé son club de cœur pour préserver son indemnité de Leverkusen

Erik ten Hag a décliné l’opportunité de prendre les rênes du FC Twente, son club de cœur selon De Telegraaf, préférant conserver l’indemnité de licenciement conséquente promise par le Bayer Leverkusen. Limogé seulement deux matchs après son arrivée en Bundesliga, l’ancien entraîneur de Manchester United doit toucher près de 4,3 millions de livres d’indemnités, soit plus de 5 millions d’euros, une somme qu’il perdrait en cas de reprise de poste. Libre de tout contrat, il a donc choisi de dire non à Twente, actuellement en difficulté en Eredivisie, 13e du classement après cinq journées.

Ce refus est particulièrement douloureux pour les supporters néerlandais, puisque Ten Hag est une véritable légende à Twente, où il a été formé, a joué 262 matchs et remporté la Coupe des Pays-Bas en 2001. Le technicien de 55 ans avait toujours affiché son attachement au club, le qualifiant de son « grand amour », mais il privilégie pour l’heure la sécurité financière offerte par Leverkusen. Un choix déjà vivement critiqué sur les réseaux sociaux.