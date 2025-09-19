Menu Rechercher
Commenter 16
Eredivisie

Ten Hag a refusé son club de cœur pour préserver son indemnité de Leverkusen

Par Allan Brevi
1 min.
Erik ten Hag, l'entraineur du Bayer Leverkusen @Maxppp

Erik ten Hag a décliné l’opportunité de prendre les rênes du FC Twente, son club de cœur selon De Telegraaf, préférant conserver l’indemnité de licenciement conséquente promise par le Bayer Leverkusen. Limogé seulement deux matchs après son arrivée en Bundesliga, l’ancien entraîneur de Manchester United doit toucher près de 4,3 millions de livres d’indemnités, soit plus de 5 millions d’euros, une somme qu’il perdrait en cas de reprise de poste. Libre de tout contrat, il a donc choisi de dire non à Twente, actuellement en difficulté en Eredivisie, 13e du classement après cinq journées.

La suite après cette publicité

Ce refus est particulièrement douloureux pour les supporters néerlandais, puisque Ten Hag est une véritable légende à Twente, où il a été formé, a joué 262 matchs et remporté la Coupe des Pays-Bas en 2001. Le technicien de 55 ans avait toujours affiché son attachement au club, le qualifiant de son « grand amour », mais il privilégie pour l’heure la sécurité financière offerte par Leverkusen. Un choix déjà vivement critiqué sur les réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eredivisie
Leverkusen
Twente
Erik ten Hag

En savoir plus sur

Eredivisie Eredivisie
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Twente Logo Twente
Erik ten Hag Erik ten Hag
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier