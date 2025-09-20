AS Monaco : le capitaine Denis Zakaria sera absent deux mois

Les examens médicaux passés par Denis Zakaria ont confirmé une blessure sérieuse aux adducteurs, plus grave qu’escomptée. Initialement annoncée comme une absence de « plusieurs semaines », la durée de l’indisponibilité du capitaine de l’AS Monaco est désormais estimée à deux mois. « S’il se rétablit plus vite, nous serons contents. Pour chaque blessure, tout dépend du facteur personnel, mais je pense qu’avant deux mois, nous ne le reverrons pas », a précisé l’entraîneur Adi Hütter en conférence de presse.

Le milieu suisse manquera donc une part importante de la première partie de saison, notamment après avoir déjà raté la lourde défaite face à Bruges en Ligue des champions (1-4). D’ici la trêve internationale de novembre, Zakaria pourrait ainsi manquer une douzaine de rencontres toutes compétitions confondues. Les Monégasques affronteront Metz ce dimanche en Ligue 1.