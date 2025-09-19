Indice UEFA : ça commence mal pour la France…

Avec le vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions dans ses rangs, la France peut naturellement espérer une grande saison européenne. Mais pour l’instant, les débuts sont plutôt chaotiques. Avec un premier signal inquiétant de Nice lors du barrage de Ligue des Champions, les clubs français ont connu une entame pour le moins compliquée si l’on excepte le PSG qui a parfaitement commencé sa phase de Ligue comme un champion avec une fessée infligée à l’Atalanta Bergame (4-0). Alors que l’entame en 2024-25 avait été compliquée, la bande à Luis Enrique n’a fait qu’une bouchée de la formation italienne, rappelant qu’il faudra bel et bien compter sur Paris en Ligue des Champions cette saison.

Une très bonne nouvelle pour le classement de l’indice UEFA de la France, surtout lorsque l’on regarde les performances des deux autres clubs engagés cette semaine. L’Olympique de Marseille a chuté, non sans résister, face à un Real Madrid réduit à 10 qui s’en est sorti miraculeusement grâce à un penalty controversé en fin de match transformé par Kylian Mbappé. Une défaite 2-1 amère donc pour le club phocéen qui a su faire déjouer l’ogre madrilène, et qui aurait dû ramener au moins un point de son déplacement en Espagne. Mais le résultat est là et c’est zéro point pour le classement de l’indice UEFA.

Monaco bonnet d’âne de la France en ce début de saison européen

Et à ce petit jeu là, Monaco a fait encore pire. Incapable de hausser son niveau de jeu, faible dans tous les compartiments du jeu avec des cadres aux abonnés absents à l’image d’un Maghnes Akliouche auteur d’un penalty totalement raté, l’ASM a sombré face au Club Bruges encaissant un terrible 4-1. Inquiétant surtout quand on regarde le calendrier du club de la Principauté en C1 pour les matches à venir à savoir les réceptions de Manchester City et de Tottenham et un déplacement périlleux à Bodø/Glimt. Tout sauf des parties de plaisir à venir pour la bande d’Adi Hütter, profondément marquée par cet échec cuisant.

Résultat, la France n’y est pas pour l’instant et se trouve déjà à la traîne au classement de l’indice dominé à titre anecdotique par Chypre. Alors que les observateurs les plus ambitieux voyaient un possible retour de la France sur l’Allemagne, notre voisin d’outre-Rhin a parfaitement débuté son année européenne avec des victoires du Bayern Munich (3-1 face à Chelsea), de l’Eintracht Francfort (4-1 face à Galatasaray) et un nul de Dortmund (4-4 contre la Juventus). De quoi déjà concéder 1,357 point face aux Allemands et se trouver à une piteuse 17e place bien calée entre la Roumanie et la République Tchèque. La France va devoir se réveiller et cela passe déjà par la Ligue Europa avec les entrées dans la compétition de Lille, de Nice, de Lyon et de Strasbourg en Ligue Europa Conférence.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 19/09/2025 :

-1. Chypre 5,750 points (3/4)

-2. Danemark 5,625 points (2/4)

-3. Portugal 5,200 points (4/5)

-4. Angleterre 5,055 points (9/9)

-5. Belgique 4,900 points (3/5)

-6. Pologne 4,875 points (4/4)

-7. Espagne 4,500 points (7/7)

-8. Allemagne 4,428 points (7/7)

-9. Azerbaïdjan 4,375 points (1/4)

-10. Italie 4,142 points (7/7)

…

-12. Pays-Bas 3,916 points (6/6)

…

-17. France 3,071 points (7/7)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 95,894 points

-2. Italie 85,088 points

-3. Espagne 79,453 points

-4. Allemagne 75,545 points

-5. France 68,248 points

-6. Pays-Bas 61,866 points

-7. Portugal 57,866 points

-8. Belgique 55,750 points

-9. Turquie 43,600 points

-10. Rep.Tchèque 40,500 points