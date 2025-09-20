Monaco : Christophe Dugarry dézingue Adi Hütter

Avec cette défaite inaugurale sans appel face au Club Bruges (4-1), l’AS Monaco a totalement manqué son entrée en lice en Europe. Trois buts encaissés dès la première période, un penalty manqué par Maghnes Akliouche, et une prestation globalement inquiétante malgré la réduction de l’écart signée Ansu Fati, qui a inscrit ainsi son premier but sous les couleurs monégasques. Un revers qui a forcément fait vivement réagir, tant chez les supporters que dans les médias. Présent vendredi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas non plus mâché ses mots.

«Quand je vois un tel marasme de l’équipe, je pense que l’entraîneur n’a pas su trouver les mots, a-t-il accusé. Surtout, je pense qu’il a sous-estimé son adversaire. Il faut qu’on arrête de penser que la Ligue 1 est bien meilleure que ce championnat belge, il y a beaucoup d’équipes qui font beaucoup de mal en coupes d’Europe. (…) Je pense que l’entraîneur a une nouvelle fois voulu mettre une équipe offensive, comme il le fait depuis le début de la saison. Il y avait certes des absents mais je pense qu’il avait mal appréhendé ce match, il avait un petit peu sous-estimé cette équipe de Bruges. Il n’a pas su expliquer à ses joueurs ce qu’ils allaient vivre, contre qui ils allaient tomber, et je pense qu’il y a eu un problème de préparation. Je pense qu’il y a eu une certaine forme d’arrogance de la part de l’entraîneur dans sa préparation de match. Sur un premier match de C1, peut-être qu’il aurait dû arriver avec un peu plus de modestie, un joueur supplémentaire au milieu de terrain… Je pense qu’il s’est trompé dans sa compo d’équipe et son approche du match.»