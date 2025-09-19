Monaco attend-il déjà Paul Pogba comme son sauveur ?

Un match peut-il remettre tout un mercato en question ? Après la débâcle de l’AS Monaco face au Club Bruges (1-4), la question brûlait les lèvres des journalistes présents en Belgique. Au-delà de la lourde défaite, les Monégasques en ont choqué plus d’un par leur faiblesse abyssale. Un constat d’autant plus valable dans l’entrejeu. Déjà dépendant de Denis Zakaria la saison dernière, l’ASM va devoir se passer de son capitaine pendant plusieurs semaines en raison de sa blessure aux adducteurs survenue à l’entrainement avant-hier.

À Bruges, la doublette Lamine Camara-Aladji Bamba n’a pas pesé bien lourd. Le second a cédé sa place à la mi-temps à son jeune partenaire Mamadou Coulibaly, mais cela n’a rien changé. Avec un Zakaria sur le flanc durant quelque temps, Monaco a-t-il pris un gros risque en étoffant son milieu uniquement avec des paris (Stanis Idumbo, Paul Pogba et les jeunes Aladji Bamba et Mamadou Coulibaly) ? Interrogé, le directeur sportif Thiago Scuro a voulu calmer le jeu.

Pas de regret pour le mercato

« Je ne pense pas. On a confiance en notre équipe, nos joueurs. Bamba et Coulibaly ont pris leur place, ils grandissent, ils jouent. On ne doit pas chercher un coupable, c’est un crash général », a-t-il indiqué en zone mixte, avant d’être relancé sur la nécessité de recruter un joker au milieu. « Un match n’est pas suffisant pour prendre des décisions drastiques. On doit travailler en interne pour que ce qui est arrivé ce soir n’arrive plus jamais. » Même son de cloche chez l’entraîneur Adi Hutter. « Je ne suis pas inquiet, je suis très mécontent de ce qu’on a montré ce soir (hier). Parler de mercato, ça n’a pas de sens. On a décidé ensemble. On a été malchanceux hier (avant-hier, ndlr) avec la blessure de Zakaria. »

Cependant, l’Autrichien a quand même donné l’impression d’attendre les premiers pas d’un certain Paul Pogba. « On verra, mais je pense qu’il sera disponible dans les deux prochaines semaines et on le verra sur le terrain. (…) Pogba, on verra ce qui arrivera. On espère que Paul nous donnera ce qu’on attend de lui. » Monaco attend-il vraiment qu’un joueur n’ayant pas joué pendant plus d’un an et demi vienne jouer les pompiers de service ? Hier soir, certains ont interprété ce message d’Hutter comme un mauvais signal, notamment pour les ambitions européennes.