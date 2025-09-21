Ligue 1 : Monaco s’en sort contre Metz grâce à Ansu Fati, Auxerre se donne de l’air, Le Havre et Lorient n’avancent pas

Alors que le Classique de ce dimanche soir a été reporté à lundi (20 heures), le multiplex de la 6e journée de Ligue 1 clôturait le week-end avec trois matches importants. Dans un premier temps, l’AS Monaco devait revenir à hauteur du PSG, de l’OL et de Strasbourg, tous les trois à 12 points, en venant à bout du FC Metz. Les Grenats, toujours à la recherche d’un premier succès cette saison, ont rapidement ouvert le score grâce à Diallo (1-0, 12e). Un coup de froid à Louis-II, mais Biereth se jetait au second poteau pour aller chercher l’égalisation dans la foulée (1-1, 28e).

Il fallait ensuite attendre la seconde période pour voir le score évoluer. Trente secondes après son entrée en jeu, Ansu Fati reprenait un centre de Camara pour donner l’avantage et s’offrir son deuxième but de la semaine (2-1, 46e). En difficulté, Metz a pourtant réussi à aller chercher l’égalisation grâce à un penalty converti par Hein (2-2, 67e). Mais Monaco est fort dans les fins de rencontre et s’en est remis à un nouveau coup de casque d’Ansu Fati pour aller chercher la victoire (3-2, 84e), avant que Metz ne craque complètement sur un CSC de Kouao (4-2, 86e), puis un dernier but d’Ilenikhena (5-2, 90e+3). Un coup dur pour les Grenats, qui s’inclinent donc pour la quatrième fois en cinq journées avant de recevoir Le Havre. De son côté, l’ASM reprend la deuxième place avant d’aller à Lorient.

Lorient et Le Havre n’y arrivent pas

Les Merlus, également engagés dans ce multiplex, avaient une belle occasion de s’offrir la deuxième victoire de la saison contre les Havrais. Après un penalty sur la transversale de Touré (4e), Lorient en a profité pour ouvrir le score dans la foulée grâce à Tosin (1-0, 21e). Mais les Bretons n’ont pas réussi à tenir le score et ont concédé l’égalisation sur un but de Soumaré (1-1, 47e). Un résultat qui n’arrange personne puisque Lorient reste 17e et n’arrive plus à gagner, à l’instar de son adversaire du jour, à égalité de points, mais 15e grâce à la différence de buts.

Enfin, Auxerre a arraché la victoire contre Toulouse dans un match assez animé. Avec notamment un premier penalty de Magri stoppé par Léon (4e), qui a donné de la confiance au club bleu et blanc pour aller chercher l’ouverture du score sur un joli but collectif conclu par Namaso (1-0, 45e+2). Réduits à dix après une exclusion évitable d’Oppegard (64e), les Auxerrois ont tenu et reviennent à hauteur du Téfécé, avant d’aller chez le PSG. La suite pour Toulouse ? La réception de Nantes au Stadium.