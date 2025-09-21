AS Monaco : Ansu Fati s’offre un doublé contre Metz

Fraîchement arrivé de Barcelone cet été, Ansu Fati n’a pas tardé à faire parler de lui sous les couleurs de l’AS Monaco. Déjà buteur en Ligue des Champions lors de son tout premier match face à Bruges malgré la lourde défaite des Monégasques (4-1), l’Espagnol a récidivé ce week-end en Ligue 1. Entré en jeu, il n’a eu besoin que de 37 secondes pour ouvrir son compteur en championnat et remettre l’ASM devant au tableau d’affichage contre Metz.

Comme si cela ne suffisait pas, l’ancien prodige du Barça a ensuite inscrit un doublé, confirmant son incroyable sens du but et sa capacité à marquer dès ses débuts. Avec cette intégration express et un impact immédiat dans les rencontres, Ansu Fati s’annonce comme l’une des attractions de cette saison de Ligue 1. Très prometteur, il pourrait bien devenir l’un des grands atouts offensifs de Monaco dans la quête des premières places.