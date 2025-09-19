LdC : Daniel Riolo dézingue l’AS Monaco

L’AS Monaco a vécu une soirée cauchemardesque pour son premier match de Ligue des Champions cette saison, battue lourdement sur la pelouse du Club Bruges (4-1). Après un penalty manqué par Maghnes Akliouche en début de rencontre (9e), les Monégasques ont sombré juste avant la pause, encaissant trois buts en dix minutes par Tresoldi (32e), Onyedika (39e) et Vanaken (42e). En seconde période, Mamadou Diakhon a enfoncé le clou avant qu’Ansu Fati ne sauve l’honneur dans les arrêts de jeu. Une prestation désastreuse qui a indigné Daniel Riolo dans l’After Foot, sur RMC. « Il n’y a rien, le néant. Comment tu peux arriver en Ligue des Champions et être surclassé par Bruges ? À aucun moment, tu peux te faire gifler comme ça », a-t-il déclaré, déplorant le manque total de réaction et d’attitude de l’équipe française. « Le problème, ce n’est pas seulement d’avoir pris quatre buts, c’est de n’avoir jamais été capable de faire trois passes, d’avoir une attitude résignée. C’est complètement fou. »

Riolo est même allé plus loin en pointant directement Adi Hütter et la direction du club : « Thiago Scuro doit se poser la question. L’an dernier, il a félicité Hütter pour la 3e place et la qualification, mais est-ce qu’on est vraiment capables de refaire ça avec ce coach-là ? L’attitude des joueurs ce soir, c’est une démission. » Dans la même lignée, son collègue Florent Gautreau a jugé la prestation monégasque comme « la honte du foot français », évoquant une absence totale de personnalité dans le groupe. Pour lui : « il n’y a pas un mec qui relève la tête après le premier but. Tout le monde était résigné et fataliste. » Une critique cinglante alors que Monaco, désormais 34e sur 36 équipes après cette claque inaugurale, devra rapidement relever la tête en Ligue 1 avant de défier Manchester City en C1…