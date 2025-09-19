Monaco : un penalty raté qui fait jaser…

Décidément, les équipes françaises n’ont pas été vernies sur penalty. Mercredi soir, Bradley Barcola s’est raté contre l’Atalanta avec une tentative trop molle. Même chose ce jeudi pour Maghnes Akliouche contre le Club Bruges. La différence, c’est que le PSG menait tranquillement 2-0 face à la Dea quand l’ancien Lyonnais a échoué, alors que Monaco était encore à égalité face aux Belges (0-0) quand le nouvel international tricolore a raté l’un des moments clés du match.

Difficile d’affirmer que l’ASM n’aurait pas pris 4-1 si Akliouche avait ouvert transformé ce penalty de la 10e minute, mais cela aurait sûrement donné un coup de pouce aux joueurs de pouce aux joueurs d’Adi Hütter. À l’issue du match, ce penalty raté faisait donc pas mal jaser. Premièrement, à cause de la façon trop nonchalante avec laquelle Akliouche l’a tiré. Ensuite, parce que pas grand monde n’a compris pourquoi le Français s’est emparé du ballon alors que l’on pouvait s’attendre à ce que Mika Biereth soit le tireur.

Des versions différentes

«Son penalty raté (10e) a été l’un des tournants du match, pour ne pas dire son moment clé. Comme Bradley Barcola la veille avec le PSG, il a manqué de conviction et sa frappe était trop molle. Pourquoi l’a-t-il frappé lui, plutôt que Mika Biereth ? C’est une bonne question», peut-on d’ailleurs lire dans le commentaire de L’Équipe, qui a donné un 2/10 au jeune Monégasque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette interrogation concernant le tireur restera dans les têtes ce soir. Interrogé à ce sujet en zone mixte, le directeur sportif de l’ASM, Thiago Scuro a assuré que ce choix venait du coach Adi Hütter. « Adi a décidé avec les joueurs. C’est sa décision, vous l’avez vu, il n’y a pas eu de conflit. Ça peut arriver. Maghnes est l’un de nos meilleurs joueurs. Je pense que c’est naturel qu’il prenne ses responsabilités. Malheureusement, ce n’a pas été positif pour nous. »

Sauf qu’en conférence de presse, Hütter, KO debout après ce fiasco, n’a pas vraiment indiqué que c’était lui qui avait choisi Akliouche comme tireur. « J’ai vu sur le terrain que Mika Biereth voulait le tirer. Au final, c’est Maghnes qui a voulu le tirer. J’aime quand les joueurs le décident sur le terrain. Maghnes a marqué deux buts, c’est un international français plein de confiance. On s’attendait à ce qu’il marque ce penalty, mais il ne l’a pas fait. Ça a peut-être été l’un des points clés même si ce qu’on a montré n’est pas acceptable ». Ce penalty raté n’est bien évidemment pas la seule raison de la débâcle monégasque en Belgique, mais ce genre de détail peut coûter cher à l’avenir.