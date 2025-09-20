Real Madrid - Espanyol : les compositions officielles

Le Real Madrid reçu 5 sur 5 ? Après quatre victoires en autant de journée, les Merengue reçoivent l’Espanyol Barcelone pour la cinquième journée de Liga. De plus, cette semaine, les hommes de Xabi Alonso ont remporté leur premier match de Ligue des Champions face à l’Olympique de Marseille (2-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. En face, l’Espanyol réalise également un joli début de saison puisqu’il est encore invaincu avec trois succès, dont un contre l’Atlético de Madrid, et un match nul. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h15.

Pour ce match, Xabi Alonso est privé d’Alexander-Arnold, Ferland Mendy et Rüdiger, tous blessés, ainsi que de Huijsen, suspendu. Le technicien espagnol aligne alors un 4-3-3 et fait un peu tourner avec Courtois dans les cages, Carvajal et Carreras en latéraux tandis que Militao est accompagné d’Asencio en défense centrale. Au milieu, l’international français Tchouaméni est épaulé par Valverde et Mastantuono, repositionné dans le cœur du jeu. Enfin, devant, Mbappé et Vinicius assisteront Gonzalo. En face, Manolo González ne peut pas compter sur Pere Milla, son milieu offensif en forme de ce début de championnat avec déjà trois buts en quatre rencontres, suspendu. L’entraîneur espagnol aligne donc 4-2-3-1 avec Exposito derrière Roberto, l’attaquant de pointe.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Asencio, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Mastantuono - Mbappé, Gonzalo, Vinicius

Espanyol : Dmitrovic - El Hilali, Calero, Cabrera, Romero - Lozano, Urko - Dolan, Exposito, Puado, Roberto