Premier League

PL : Liverpool domine Everton et remporte le derby de la Mersey

Par Valentin Feuillette
1 min.
Hugo Ekitike avec Liverpool @Maxppp
Liverpool 2-1 Everton

Liverpool a pris un excellent départ dans ce Derby de la Mersey en dominant Everton dès l’ouverture du score. À la 10e minute, Gravenberch a débloqué le compteur grâce à une superbe demi-volée après un ballon piqué de Salah. Liverpool a continué à pousser, avec Salah frôlant la barre à la 16e minute, avant qu’Ekitiké ne double la mise à la 29e minute sur une belle ouverture de Gravenberch, mettant les Reds en position favorable avant la pause.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Liverpool Liverpool 15 5 +6 5 0 0 11 5
8 Logo Everton Everton 7 5 +1 2 1 2 6 5

En seconde période, Everton est revenu dans le match, profitant d’une action bien construite impliquant Grealish et Ndiaye. À la 58e minute, Gueye a réduit l’écart d’une frappe croisée imparable pour Alisson, relançant le suspense. Liverpool a toutefois su conserver son avantage malgré quelques alertes, notamment une tentative trop molle de Salah à la 56ᵉ minute, pour s’imposer finalement (2-1) et conforter sa place en tête du classement

Pub. le - MAJ le
