PL : Liverpool domine Everton et remporte le derby de la Mersey
Liverpool a pris un excellent départ dans ce Derby de la Mersey en dominant Everton dès l’ouverture du score. À la 10e minute, Gravenberch a débloqué le compteur grâce à une superbe demi-volée après un ballon piqué de Salah. Liverpool a continué à pousser, avec Salah frôlant la barre à la 16e minute, avant qu’Ekitiké ne double la mise à la 29e minute sur une belle ouverture de Gravenberch, mettant les Reds en position favorable avant la pause.
En seconde période, Everton est revenu dans le match, profitant d’une action bien construite impliquant Grealish et Ndiaye. À la 58e minute, Gueye a réduit l’écart d’une frappe croisée imparable pour Alisson, relançant le suspense. Liverpool a toutefois su conserver son avantage malgré quelques alertes, notamment une tentative trop molle de Salah à la 56ᵉ minute, pour s’imposer finalement (2-1) et conforter sa place en tête du classement
