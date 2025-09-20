Prono
Match Liverpool - Everton en direct commenté
5e journée de Premier League - samedi 20 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Everton (Premier League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Premier League entre Liverpool et Everton. Ce match aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Everton en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2025 à 13:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Liverpool Everton en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Everton ?
Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, A. Mac Allister, R. Gravenberch, C. Gakpo, D. Szoboszlai, Mohamed Salah, H. Ekitiké.
Everton : de son côté, l'équipe dirigée par D. Moyes évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, J. Garner, M. Keane, J. Tarkowski, J. O'Brien, V. Mykolenko, I. Gueye, J. Grealish, K. Dewsbury-Hall, I. Ndiaye, Beto.
- Qui arbitre le match Liverpool Everton ?
Darren England est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Liverpool Everton ?
Liverpool accueille le match au Anfield.
- Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Everton ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2025, coup d'envoi 13:30.
- Qui a marqué le but pour Liverpool ?
Un seul but a été inscrit pour Liverpool par R. Gravenberch 10'.