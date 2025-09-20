Menu Rechercher
1 - 0
23'
Premier League 2025/2026 5e journée
Liverpool
1 - 0
23'
Everton
Temps forts
10'
1 - 0
R. Gravenberch (PD Mohamed Salah)
Voir le live commenté
Classement live 1 Liverpool 15 7 Everton 7
Possession 72% Liverpool Everton
Tirs 4 3 0 1 0 0
Compositions Liverpool 4-2-3-1 Everton 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Everton Iliman Ndiaye 3 #2 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 3
Fautes subies
#1 Logo Everton Jack Grealish 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 5/7 71% #2 Logo Everton Iliman Ndiaye 6/9 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Everton Jake O'Brien 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 0/2 0%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
N
V
V
V
D
Rencontres précédentes
52% 24 Victoires 37% 17 Nuls 11% 5 Victoires

Blessures & suspensions

Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Curtis Jones Curtis Jones Coup Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville
Vitalii Mykolenko Vitalii Mykolenko Coup Tim Iroegbunam Tim Iroegbunam Blessure à l'aine Jarrad Branthwaite Jarrad Branthwaite Ischio-jambiers

Match Liverpool - Everton en direct commenté

5e journée de Premier League - samedi 20 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Everton (Premier League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Premier League entre Liverpool et Everton. Ce match aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Everton.

Arbitres

Darren England arbitre principal
0
2.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Lee Betts arbitre assistant
Scott Ledger arbitre assistant
Robert Madley quatrième arbitre
Akil Howson arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Anfield Liverpool
Anfield
  • Année de construction : 1884
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61276
  • Affluence moyenne : 43949
  • Affluence maximum : 60455
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 20 septembre 2025 13:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison Régulière - journée 5
Code LIV-EVE
Zone Angleterre
Équipe à domicile Liverpool
Équipe à l'extérieur Everton
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Everton en France ?

Où voir le match Liverpool Everton en streaming ?

Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Everton ?

Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, A. Mac Allister, R. Gravenberch, C. Gakpo, D. Szoboszlai, Mohamed Salah, H. Ekitiké.

Everton : de son côté, l'équipe dirigée par D. Moyes évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, J. Garner, M. Keane, J. Tarkowski, J. O'Brien, V. Mykolenko, I. Gueye, J. Grealish, K. Dewsbury-Hall, I. Ndiaye, Beto.

Qui arbitre le match Liverpool Everton ?

Darren England est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Liverpool Everton ?

Liverpool accueille le match au Anfield.

Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Everton ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2025, coup d'envoi 13:30.

Qui a marqué le but pour Liverpool ?

Un seul but a été inscrit pour Liverpool par R. Gravenberch 10'.

