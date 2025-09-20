Everton : Grealish explose contre l’arbitrage après la défaite contre Liverpool

Jack Grealish n’a pas mâché ses mots après la défaite 2-1 d’Everton face à Liverpool lors du derby de la Mersey ce samedi. Très remonté, l’international anglais a d’abord fustigé la gestion du temps additionnel, jugé trop court. « Trois minutes et une minute de temps additionnel ? Allez, ça fait deux ou trois ans qu’on n’a pas vu ça en Premier League », a-t-il lâché avec agacement au micro de TNT Sports. Selon lui, les Reds ont volontairement ralenti le jeu et les arbitres n’ont pas pris leurs responsabilités pour compenser ces pertes de temps.

Mais Grealish ne s’est pas arrêté là. Il a aussi dénoncé l’avertissement donné à Kiernan Dewsbury-Hall pour avoir joué un coup franc trop vite, une sanction qu’il juge totalement incompréhensible. « Je n’ai jamais vu un joueur prendre un jaune pour ça. On perdait, on voulait relancer le jeu, et il prend un carton jaune. C’est ridicule », a-t-il insisté. Frustré par plusieurs décisions favorables à Liverpool, l’Anglais estime que l’arbitre Darren England a cédé à la pression d’Anfield et du public. Un coup de gueule pour le joueur anglais qui réalise un très bon début de saison.