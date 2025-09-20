Menu Rechercher
Commenter 7
Premier League

Everton : Grealish explose contre l’arbitrage après la défaite contre Liverpool

Par Allan Brevi
1 min.
grealish @Maxppp
Liverpool 2-1 Everton

Jack Grealish n’a pas mâché ses mots après la défaite 2-1 d’Everton face à Liverpool lors du derby de la Mersey ce samedi. Très remonté, l’international anglais a d’abord fustigé la gestion du temps additionnel, jugé trop court. « Trois minutes et une minute de temps additionnel ? Allez, ça fait deux ou trois ans qu’on n’a pas vu ça en Premier League », a-t-il lâché avec agacement au micro de TNT Sports. Selon lui, les Reds ont volontairement ralenti le jeu et les arbitres n’ont pas pris leurs responsabilités pour compenser ces pertes de temps.

La suite après cette publicité

Mais Grealish ne s’est pas arrêté là. Il a aussi dénoncé l’avertissement donné à Kiernan Dewsbury-Hall pour avoir joué un coup franc trop vite, une sanction qu’il juge totalement incompréhensible. « Je n’ai jamais vu un joueur prendre un jaune pour ça. On perdait, on voulait relancer le jeu, et il prend un carton jaune. C’est ridicule », a-t-il insisté. Frustré par plusieurs décisions favorables à Liverpool, l’Anglais estime que l’arbitre Darren England a cédé à la pression d’Anfield et du public. Un coup de gueule pour le joueur anglais qui réalise un très bon début de saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Liverpool
Jack Grealish

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Liverpool Logo Liverpool FC
Jack Grealish Jack Grealish
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier