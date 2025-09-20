Liverpool-Everton : les compositions officielles

La journée débute fort en Angleterre avec le Derby du Merseyside entre Liverpool et Everton (13h30). Les Reds, auteurs d’un carton plein en Premier League et vainqueurs sur le fil de l’Atlético mercredi (3-2), veulent poursuivre leur parfaite entame face à des Toffees désireux d’être les premiers à mettre en échec le rival historique.

La suite après cette publicité

On dénombre 4 changements dans le 11 d’Arne Slot après le succès face aux Espagnols en Ligue des Champions. Jeremie Frimpong, Andy Robertson, Florian Wirtz et Alexander Isak démarreront sur le banc. Conor Bradley évoluera à la place du Néerlandais dans le couloir droit, tandis que Milos Kerkez relaie l’Écossais à gauche. Dominik Szoboszlai va monter d’un cran pour prendre le poste de numéro 10 en remplacement de l’Allemand, ce qui permet à Alexis Mac Allister de revenir au milieu à côté de Gravenberch, tandis qu’Hugo Ekitiké est aligné en pointe.

Il y a moins de remue-ménage chez les Toffees après le nul face à Villa (0-0). Le seul changement à noter dans la compo est la titularisation de Vitaliy Mykolenko sur le côté gauche de la défense, ce qui a pour conséquence de faire glisser James Garner au milieu et d’envoyer Tim Iroegbunam sur le banc. Iliman Ndiaye et Jack Grealish, les deux plus gros dangers côté Everton, occuperont les ailes.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson - Bradley, Konaté, van Dijk (cap.), Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Ekitiké.

La suite après cette publicité

Everton (4-2-3-1) : Pickford - O’Brien, Tarkowski (cap.), Keane, Mykolenko - Gueye, Garner - Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish - Beto.