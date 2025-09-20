Everton : les mots d’amour d’Iliman Ndiaye pour l’OM

Un an après son arrivée en provenance de l’OM, Iliman Ndiaye a déjà inscrit son nom dans l’histoire d’Everton, en devenant à la fois le dernier buteur à Goodison Park et le premier à marquer au Hill Dickinson Stadium, la nouvelle enceinte du club. En marge du derby du Merseyside de ce samedi, l’attaquant sénégalais de 25 ans est revenu sur son nouveau statut en Angleterre dans un long entretien accordé à L’Équipe.

L’occasion aussi de rappeler son lien fort avec le club phocéen, où il a disputé 46 matchs, pour 4 buts et 5 passes décisives. « Je suis avec attention tous leurs résultats. Je le fais depuis mon enfance et je continuerai à le faire », a confié le joueur, passé également par le centre de formation de l’OM.