CAF Awards 2025 : Yassine Bounou élu meilleur gardien africain de l’année

Par Jordan Pardon
1 min.
Yassine Bounou avec le Maroc @Maxppp

Yassine Bounou affirme encore un peu plus sa place parmi les meilleurs gardiens africains de l’histoire. 13e du Ballon d’Or 2023, et déjà nommé parmi les candidats au Trophée Yachine ces dernières saisons, le portier marocain sort encore d’une belle saison avec Al-Hilal, marquée par un quart de finale de Coupe du Monde des clubs, une demi-finale de Ligue des Champions asiatique, ou encore une deuxième place en Saudi Pro League.

CAF_Online
Making history, one save and award at a time! 🧤

Yassine Bounou is the Men's Goalkeeper of the Year! 🇲🇦

#CAFAwards2025
Il a aussi permis au Maroc d’étirer son incroyable série de victoires, qui s’élève désormais à 18. Pour l’ensemble de son oeuvre, l’ancien gardien de Séville a été récompensé en remportant le trophée de meilleur gardien africain de l’année ce mercredi aux CAF Awards, le deuxième de sa carrière. Bounou devance ainsi Munir Mohamedi et le Sud-africain Ronwen Williams.

