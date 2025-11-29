Plusieurs cadors de Premier League courtisent Iliman Ndiaye

Depuis son départ de l’OM, Iliman Ndiaye a beaucoup changé. Talentueux, mais en manque cruel de confiance sur la Canebière (4 buts en 46 matches), l’attaquant sénégalais avait pris la décision de quitter l’un des clubs de son enfance pour se relancer en Angleterre après une seule saison. S’engageant avec Everton lors de l’été 2024 pour un transfert voisinant les 20 millions d’euros, Ndiaye a pris une nouvelle dimension dès son retour de l’autre côté de la Manche. Alors qu’il s’était révélé du côté de Sheffield United notamment en Championship, le natif de Rouen a réalisé des débuts assez phénoménaux en Premier League.

Rapidement important dans le système des Toffees, l’attaquant de 25 ans a réalisé une première saison à neuf buts en Premier League. Un bilan assez impressionnant pour un joueur qui n’avait pas réellement eu d’autres expériences de titulaire à ce niveau-là. Fin techniquement et apprécié des supporters, Ndiaye a rempilé pour une deuxième saison avec les ouailles de David Moyes. Et force est de constater que l’ancien Marseillais est encore meilleur que l’année dernière. Menace offensive des siens, le numéro 10 du club de la Mersey est prépondérant dans les bons résultats de son équipe.

Des cadors de Premier League sont intéressés par Iliman Ndiaye

Nouant une belle relation avec ses compères d’attaque dont Jack Grealish, Ndiaye compte déjà quatre buts et une passe décisive en douze apparitions cette saison. Forcément, ces grandes prestations font passer l’attaquant polyvalent dans une autre catégorie. Déjà observé par de nombreux clubs cet été, le Sénégalais continue d’attiser les convoitises avec cet excellent début de cuvée. Ainsi, plusieurs cadors d’outre-Manche sont intéressés à l’idée d’enrôler Iliman Ndiaye dans les prochains mois.

En effet, selon nos informations, Manchester City, Tottenham et Liverpool sont venus aux renseignements pour enrôler l’ancien pensionnaire de l’AS Dakar Sacre-Coeur. Ayant besoin d’attirer un nouvel attaquant dans les prochains mois, ces trois clubs sont intéressés pour recruter l’ancien Marseillais, qui figure en bonne position dans leur short-list. Affaire à suivre…