Une star à 100 M€ va se lancer dans l’athlétisme

L’information a de quoi faire sourciller ses lecteurs, tant elle est surprenante. Mais à en croire Marca, Mykhailo Mudryk a bien l’intention de se lancer dans l’athlétisme. Acheté pour près de 100 millions d’euros (bonus compris) par Chelsea en 2023 après ses exploits au Shakhtar, l’ailier de 24 ans n’a pas eu le rendement escompté : 54 matchs de Premier League pour seulement 5 buts.

En juin dernier, il avait été suspendu à titre conservatoire et inculpé pour dopage, suite à un test positif au melodium en décembre 2024 qui pourrait lui valoir 4 ans de suspension. « Je peux confirmer qu’il m’a été notifié qu’un échantillon que j’ai fourni à la FA contenait une substance interdite. C’est un choc total, car je n’ai jamais utilisé sciemment de substances interdites ni enfreint de règles », avait-il plaidé. Il faut dire qu’avec sa suspension, Mudryk aura le temps de s’entraîner pour atteindre ses nouveaux objectifs… et ils sont ambitieux.

Mudryk aux JO d’athlétisme en 2028 ?

Comme le révèle Marca, ce que confirme même l’AFP, Mudryk a l’ambition… de disputer les Jeux Olympiques d’athlétisme en 2028. A priori, le véloce attaquant ukrainien souhaiterait se consacrer à l’épreuve reine, à savoir le sprint. Au sommet de sa forme, Mudryk avait été flashé avec un pic à 36,67 km/h lors d’un match de Premier League.

Au point d’atteindre les minima olympiques ? Pour le 100 m de Paris 2024, les temps requis étaient de 10’’00. Le joueur de Chelsea (il reste sous contrat jusqu’en 2031) s’entraînerait déjà avec son équipe nationale de sprint et d’anciens athlètes olympiques pour maximiser ses temps, alors qu’il lui reste trois ans avant la grande échéance. Quid de son avenir dans le football ? Les prochains mois nous aideront peut-être à mieux savoir.