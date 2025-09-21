Paris FC - Strasbourg : les compositions officielles

Paris FC - Strasbourg, un choc d’ambitieux. Ce dimanche, à 15h, au Stade Jean Bouin, le promu francilien détenu par la famille Arnault et ses moyens colossaux accueille le club alsacien appartenant à BlueCo, consortium à la tête de Chelsea. Les deux projets sont différents mais les ambitions, à terme, sont les mêmes : s’installer dans les hauteurs de l’élite française. Le PFC avait mal débuté cette nouvelle saison en Ligue 1 avec deux revers contre Angers et l’Olympique de Marseille mais s’est rattrapé lors des deux dernières journées en battant Metz et Brest. De son côté, le RCSA s’est imposé contre Metz, Nantes et Le Havre et mais s’est incliné face à l’AS Monaco. Si tout va globalement bien sur le terrain, les Strasbourgeois connaissent en revanche des difficultés avec une partie de leurs supporters, mécontents de la direction que prend le club. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 15h.

Pour ce match, Stéphane Gilli est privé d’Ikoné, Alakouch et Hamel, tous blessés, mais aussi d’Otavio, suspendu. Le technicien parisien aligne donc un 4-3-3 avec Nkambadio dans les cages, Hamari Traoré et Sangui en latéraux et une charnière centrale avec Mbow et Chergui. Au milieu, le PFC peut compter sur ses joueurs expérimentés Maxime Lopez et Lees-Melou aux côtés de Camara. Enfin, devant, Kebbal et Simon épaulent Geubbels, buteur lors du dernier match. En face, Liam Rosenior ne peut pas compter sur Nanasi, Enciso, Sow, Sylla et Oyedele, à l’infirmerie, ainsi que sur Høgsberg et Nzingoula, suspendus. L’entraîneur anglais aligne donc un 3-4-3 avec Penders dans les buts, Sarr, Doukouré et Chilwell dans une défense à trois. Moreira, Barco, El Mourabet et Ouattara forment la ligne de quatre devant la défense. Enfin, Godo et Paez accompagnent Panichelli, seul en pointe et déjà auteur de trois buts en championnat. Emegha, de retour dans le groupe, débute sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Paris FC : Nkambadio - H.Traoré, Mbow, Chergui, Sangui - M.Lopez, A.Camara, Lees-Melou - Kebbal, Geubbels, Simon

Strasbourg : Penders - Sarr, Doukouré, Chilwell - Moreira, Barco, El Mourabet, Ouattara - Godo, Panichelli, Paez

