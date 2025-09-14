Serie A : l’infatigable Luka Modric porte l’AC Milan contre Bologne

L’AC Milan a décroché une courte mais précieuse victoire 1-0 face à Bologne lors de la 3e journée de Serie A à San Siro. Dans un match globalement équilibré et disputé au milieu de terrain, les Rossoneri ont fini par faire la différence après l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Milan 6 3 +2 2 0 1 4 2 13 Bologne 3 3 -1 1 0 2 1 2

C’est Luka Modrić qui a offert les trois points aux Milanais en inscrivant l’unique but de la rencontre à la 61e minute. Solides défensivement, les hommes de Milan ont ensuite géré leur avantage jusqu’au coup de sifflet final pour signer un succès important devant leur public.