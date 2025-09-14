Menu Rechercher
Commenter 7
Serie A

Serie A : l’infatigable Luka Modric porte l’AC Milan contre Bologne

Par Valentin Feuillette
Modric Milan @Maxppp
Milan 1-0 Bologne

L’AC Milan a décroché une courte mais précieuse victoire 1-0 face à Bologne lors de la 3e journée de Serie A à San Siro. Dans un match globalement équilibré et disputé au milieu de terrain, les Rossoneri ont fini par faire la différence après l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Milan Milan 6 3 +2 2 0 1 4 2
13 Logo Bologne Bologne 3 3 -1 1 0 2 1 2

C’est Luka Modrić qui a offert les trois points aux Milanais en inscrivant l’unique but de la rencontre à la 61e minute. Solides défensivement, les hommes de Milan ont ensuite géré leur avantage jusqu’au coup de sifflet final pour signer un succès important devant leur public.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Bologne

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Bologne Logo Bologne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier