Le Real Madrid provoque une énorme crise dans l’arbitrage espagnol !

Depuis des années, l’arbitrage est un sujet brûlant en Espagne. A travers plusieurs épisodes et matches controversés, l’arbitrage espagnol a vu son image être encornée à de nombreuses reprises. Des tensions qui sont cristallisées lors des rencontres du Real Madrid et du FC Barcelone. Cette saison, la première polémique d’arbitrage n’aura pas tardé à arriver. En effet, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad, les arbitres de la rencontre ont été particulièrement pointé du doigt après le match.

La raison ? L’expulsion de Dean Huijsen en première période qui a provoqué l’ire de Xabi Alonso et de toute l’institution madrilène. Sur la chaîne officielle du club, les journalistes de Real Madrid TV ont explosé lors de l’expulsion du jeune défenseur pour une faute sur Oyarzabal au milieu de terrain : «ce championnat est une honte à cause de ce que nous venons de vivre. Le Real Madrid est en infériorité numérique. Huijsen est expulsé. Gil Manzano lui a donné un carton rouge pour avoir interprété, premièrement, la faute comme un carton rouge. Deuxièmement, comme s’il était le dernier joueur, ce qui est faux.»

Les arbitres de Real Sociedad-Real Madrid vont être sanctionnés

Dès lors, lorsque le Real Madrid monte au créneau pour dénoncer l’arbitrage, les choses vont souvent très loin. Hier, la presse ibérique expliquait même que la Maison Blanche allait porter plainte contre les arbitres espagnols. Une décision lourde de sens qui a forcément amené la direction de l’arbitrage espagnol à se mettre face à ses responsabilités. Fran Soto, le nouveau président du Comité technique des arbitres en Espagne, a commencé à s’agiter en coulisses comme le rapporte Marca ce dimanche.

En effet, à en croire le média ibérique, le CTA en Espagne évalue lors de chaque journée les performances des arbitres et, cette saison, la décision a été prise que les arbitres qui feront le moins d’erreurs seront sur le terrain. Ainsi, des premières décisions contre les officiels de la rencontre entre la Sociedad et le Real Madrid devraient être sanctionnés. Selon la publication espagnole, Figueroa Vázquez, l’arbitre à la VAR, devrait être mis de côté lors de la prochaine journée pour ne pas avoir appelé Gil Manzano à la vidéo pour rectifier son erreur. Une erreur qui pourrait également coûter cher à ce dernier…Affaire à suivre.