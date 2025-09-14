Rennes : la joie du héros Mohamed Kader Meïté

Après une performance étincelante face à l’Olympique Lyonnais, Mohamed Kader Meïté, auteur de deux buts et d’une passe décisive pour Rennes, s’est confié sur sa soirée exceptionnelle. Le jeune attaquant a expliqué comment la confiance de l’équipe, le soutien du public et le travail quotidien à l’entraînement l’avaient aidé à briller sur ce match crucial.

«On était confiant. Le coach nous a parlé à la mi-temps. Il sentait qu’on allait avoir ce premier but. On l’a marqué et on a continué, on est resté soudé. Grâce au public, on a réussi à remonter et à gagner ce match. Mes buts ? On les travaille tous les jours à l’entraînement. Rester toujours dans la surface, jouer avec mon corps, je marque le premier mais sur le deuxième Musa fait un super boulot, il centre et je n’ai eu qu’à finir de la tête»