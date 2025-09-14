Manchester United : Ruben Amorim en attend plus de Kobbie Mainoo

Alors qu’il espérait quitter Manchester United en prêt pour obtenir plus de temps de jeu, Kobbie Mainoo (20 ans) s’est vu refuser cette possibilité par les Red Devils. À l’heure où les blessures de Mason Mount et Matheus Cunha lui offrent une chance de débuter lors du derby de Manchester, l’entraîneur Rúben Amorim affirme croire au potentiel de l’international anglais, tout en estimant qu’il doit en faire davantage pour s’imposer dans un milieu où la concurrence est rude.

« Comme beaucoup de joueurs, il veut jouer davantage, a déclaré le coach portugais. Je n’avais pas eu de conversation avec lui avant la fermeture du mercato, mais je l’ai eue cette semaine. Parce que je ne veux pas que Kobbie Mainoo pense que je lui parle juste pour le retenir. Je crois beaucoup en Kobbie, mais certains d’entre vous pensent que Kobbie Mainoo est déjà là. Je pense qu’il peut faire beaucoup mieux, il peut s’améliorer sur beaucoup de choses. Je pense que pour certains joueurs, c’est suffisant, mais pour lui, ce n’est pas suffisant. Peut‑être que ce n’est pas juste, mais je pense que j’aide Kobbie Mainoo et c’est tout. Il aura des opportunités comme les autres. » Mainoo était devenu un cadre de l’équipe mancunienne sous les ordres d’Erik ten Hag, mais il est parfois laissé de côté dans le système d’Amorim.