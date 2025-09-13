PL : Tottenham étrille West Ham réduit à dix

Tottenham a signé une victoire convaincante sur la pelouse du London Stadium en dominant West Ham (3-0) lors de la 4ème journée de Premier League. Après une première période équilibrée, les Spurs ont accéléré dès le retour des vestiaires : Pape Matar Sarr a ouvert le score à la 47e minute sur une passe de Xavi Simons.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Tottenham 9 4 +7 3 0 1 8 1 18 West Ham 3 4 -7 1 0 3 4 11

Réduits à dix après l’expulsion de Souček à la 54e minute, les Hammers ont subi la pression londonienne. Lucas Bergvall a doublé la mise à la 57e avant que Micky van de Ven ne scelle définitivement la rencontre à la 64e. Solides et efficaces, les hommes de Tottenham repartent avec trois points précieux et confirment leur excellent début de saison.