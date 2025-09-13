PL : Newcastle l’emporte enfin, Bournemouth se place sur le podium, Aston Villa inquiète

Après la nette victoire d’Arsenal contre Nottingham Forest, la 4e journée de Premier League se poursuivait ce samedi. Après le départ d’Isak à Liverpool et trois premiers matches sans succès, Newcastle devait aller chercher sa première victoire de la saison contre Wolverhampton. C’est d’ailleurs la recrue allemande Woltemade (1-0, 29e) qui a permis aux Magpies de s’imposer et de s’offrir un premier succès, sans vraiment convaincre, mais important avant la réception du FC Barcelone pour la première journée de C1. De leur côté, les Wolves sont déjà dans l’urgence après quatre défaites en quatre journées et devront absolument lancer leur saison contre Leeds United.

Autre résultat important, la victoire de Bournemouth contre Brighton, grâce à Scott et un penalty de Semenyo (2-1, 18e et 61e), qui permet aux Cherries de prendre provisoirement la troisième place avant Newcastle, alors que Brighton n’est que 12e avant d’affronter les Spurs la semaine prochaine. Dans les autres résultats, Everton (5e) a accroché sur un score vierge Aston Villa, qui ne décolle pas de la zone rouge. Même score entre Crystal Palace (8e) et Sunderland (6e), alors que Fulham l’a emporté à la dernière minute contre Leeds United (14e) sur un contre son camp de Gudmundsson (1-0, 90e+5) et se replace au 10e rang.