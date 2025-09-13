Nick Woltemade répond aux critiques de son transfert exorbitant à Newcastle

Fin de trêve internationale oblige, c’est l’heure du retour des championnats. Hier l’OM a eu un petit aperçu particulièrement séduisant de ses dernières recrues, à l’image de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd, buteur pour leur première avec leur nouveau club. Certains clubs de Premier League ne sont pas en reste. On pense notamment à ces transferts qui ont largement animé les derniers jours de mercato à savoir Alexander Isak à Liverpool pour 145 M€, et par écho celui de Nick Woltemade à Newcastle pour 90 M€.

Pour voir le Suédois à l’œuvre avec les Reds, il faudra patienter jusqu’à demain et le déplacement à Burnley mais le géant allemand devrait quant à lui être bien présent sur la pelouse de St James’s Park ce samedi après-midi (16h) pour la réception de Wolverhampton. L’attaquant de 23 ans a en plus de cela besoin de prendre une petite revanche sur lui-même après avoir vécu quelques sifflets avec la sélection pour être resté muet lors de la surprenante défaite contre la Slovaquie, puis la victoire poussive contre l’Irlande du Nord.

«j’essaie de ne pas me fier aux chiffres»

Il paye non seulement ses mauvaises prestations avec la Mannschaft mais aussi, en partie, son transfert exorbitant vers les Magpies. La plupart des observateurs sont unanimes à son sujet. Il a été surpayé par son nouveau club anglais, qui venait d’obtenir la plus forte somme jamais touchée par un club anglais sur le mercato avec la vente d’Isak. Stuttgart, qui l’avait recruté libre il y a un an, avait tenu tête au Bayern un peu plus tôt dans l’été, a estimé cette fois que le chèque de Newcastle ne se refusait pas. Il fallait profiter de cette combinaison de facteurs favorables : Premier League, transfert d’Isak, deadline du mercato et cote élevée du joueur.

«C’est tout simplement un business. Nous, les joueurs, faisons partie de ce business, et je n’y peux rien si un club dit vouloir un joueur et que l’autre dit que c’est le prix à payer, se défend Woltemade sur Sky Sport Allemagne. Nous n’avons aucune influence là-dessus. Pour moi, seule la performance compte. Même si j’ai ce prix maintenant, ça ne change rien que je dise que je vais prendre mon temps. C’est important.» Qu’il le veuille ou non, il possède désormais une étiquette dans le dos avec le prix de son transfert affiché dessus. Il est le seul à pouvoir justifier cela et faire taire les Cassandre.

«Au final, j’essaie de ne pas me fier aux chiffres (de son transfert, ndlr). Pour moi, seule la performance compte, et je ne veux pas la lier à l’argent. Si des personnes extérieures font ça, c’est comme ça, je ne peux rien y faire. Ca fait partie du business du football.» Difficile de lui donner tort, comme on ne peut pas en vouloir au public d’avoir un jugement sur ces 90 M€, alors que l’attaquant de 23 ans n’avait pas de référence avant cette dernière saison en Bundesliga. Seule son adaptation rapide à la Premier League pourra mettre fin au débat.