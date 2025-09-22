Arsenal : Viktor Gyökeres prend cher en Angleterre

Cet été, Arsenal nous a offert l’un des feuilletons interminables du mercato avec le cas Viktor Gyökeres. Véritable machine à marquer des buts au Sporting CP, club avec lequel il a planté 54 réalisations en 53 rencontres toutes compétitions confondues (13 assists); le Suédois a tapé dans l’œil des Gunners, qui souhaitaient avoir du sang neuf. Mais ils n’étaient pas les seuls à courtiser l’attaquant scandinave. Manchester United, où officie son ancien entraîneur Ruben Amorim, a aussi tenté le coup. Mais Gyökeres n’a voulu entendre parler que d’Arsenal. Alors quand son club s’est montré ferme lors des négociations avec les Londoniens, le footballeur et son entourage ont tapé du poing sur la table. Le joueur a même fait la grève.

La suite après cette publicité

Après quelques jours, il a finalement eu gain de cause et il a pu rejoindre la capitale anglaise contre un chèque de 63,5 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus. Dans la foulée, le natif de Stockholm a expliqué son choix. «J’ai tout simplement senti que c’était le bon club pour moi. Quand j’ai joué contre eux, j’ai vraiment senti que c’était une équipe très forte, très difficile à affronter. Et puis, l’histoire du club, sa communauté de supporters… c’est incroyable. Je veux faire partie de ce club et marquer avec ce maillot, j’ai hâte.» Sauf que ses débuts ne se passent pas vraiment comme il l’avait imaginé. Lors de défaite 3 à 2 face à Villarreal lors d’un amical en pré-saison, il avait complètement manqué sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs.

La suite après cette publicité

Fort face aux faibles, faible face aux gros de PL

Rien de bien grave, d’autant qu’il a marqué face à Bilbao le match suivant. Mais les choses se sont gâtées une fois le championnat lancé. Face à Manchester United, il n’a pas vraiment été à la hauteur lors de la 1ère journée (victoire 1-0). Le match suivant, il a répondu avec un doublé face à Leeds (5-0) avant d’être muet face à Liverpool et de marquer un nouveau but face à Nottingham Forest. En pleine découverte de son nouveau club, le Suédois, qui connaît le football britannique, alterne le bon et le moins bon. Surtout, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets face à des cadors. Les fans des Gunners espéraient que cela arriverait face à Manchester City lors de la cinquième journée de Premier League.

Mais cela n’a pas été le cas pour le joueur, déjà muet face à Bilbao en Ligue des Champions mardi dernier (victoire 2-0, 65 minutes jouées). Titulaire face au Skyblues à l’Emirates Stadium (1-1), Gyökeres a de nouveau déçu. The Guardian lui a donné un 5 et a ajouté : «Viktor Gyökeres a chassé les ombres pendant la majeure partie de l’après-midi. Il n’a même pas semblé avoir tiré, et encore moins marqué.» Même note pour Football London qui ne l’a pas épargné : «une fois de plus, en première période, il a été un joueur isolé, et on ne pouvait s’empêcher de penser à Kai Havertz et à son importance, notamment lors de ces matches. Il a fallu attendre la 70e minute pour qu’Arsenal tente une passe à ras de terre par l’attaquant, qui a provoqué un corner.»

La suite après cette publicité

Il s’est raté contre Manchester City

L’Evening Standard lui a aussi donné un 5 et a précisé : «pas vraiment dans le coup, surtout en première mi-temps. Il se nourrissait de miettes et n’a pas réussi à avoir un impact.» Même sanction pour The Sun. «des touches lourdes, courses mal gérées et très peu de signes de lui testant Donnarumma. Une fois de plus, le grand Suédois n’a pas été brillant, mais il lui suffit d’une seule occasion pour marquer, comme l’a montré Haaland, et il a eu du mal à en créer une à partir de rien. Ce genre de match est la raison pour laquelle il a été acheté, mais il n’a pas encore prouvé sa valeur.», a lâché le tabloïd. Goal a été encore plus dur en lui attribuant la note de 3.

«Il a été un véritable ennemi, de la pire des manières. Il n’arrivait pas à maintenir le ballon, à se connecter avec ses coéquipiers et manquait de précision dans ses rares occasions où il était à portée de frappe.» Comme la publication anglaise, certains consultants n’ont pas du tout été convaincus. C’est le cas de Jamie Carragher. «Même si Arsenal remporte la Premier League, ce ne sera pas grâce à Gyökeres. Pour moi, c’est la meilleure défense du championnat, et peut-être même la meilleure d’Europe à ce niveau. S’ils remportent le titre, ce sera grâce à leurs deux défenseurs centraux, leurs milieux de terrain et leur gardien. C’est comme ça qu’Arsenal peut remporter le championnat.» Sur TalkSport, Troy Deeney, lui a taclé Mikel Arteta qui a parlé une bonne performance du Suédois.

La suite après cette publicité

Il est déjà la cible de la presse et des supporters

«Je comprends que le manager doive donner confiance à l’attaquant, mais il a simplement décrit Gyökeres comme un joueur ayant réalisé une "bonne performance". Vous savez, quand [Erik] ten Hag était à Manchester United, il nous mentait en nous disant que c’était une bonne performance. Nous avons regardé le match, nous l’avons vu. En tant qu’ancien attaquant, je vais toujours regarder les attaquants. Comment dire qu’il a fait une bonne performance ?» Au-delà de l’impression laissée, l’attaquant n’a touché que 24 ballons hier, soit moins que tout autre joueur de champ présent hier sur la pelouse. Il a effectué 0 tir et 0 dribble. Il a perdu également 13 ballons et n’a réalisé que 62% de passes réussies, lui qui n’a toujours pas marqué contre une grosse équipe anglaise.

Sur les réseaux sociaux, il a été la cible des supporters adverses qui ont résumé son match avec des vidéos de lui en train de se recoiffer, ce qui serait sa meilleure action hier face à City. D’autres l’ont charrié en écrivant qu’il fallait lui donner un adversaire comme Leeds sinon il se retirerait. Enfin, beaucoup ont parlé de son «mauvais match». Du côté des fans d’Arsenal, on a surtout critiqué Arteta. « Si vous recrutez un finisseur d’élite, vous adaptez la tactique pour exploiter ses points forts. Vous ne modifiez pas son jeu pour l’intégrer à l’équipe en place», a avoué un supporter au Sun. Un autre a déclaré : « Arteta ne sait pas utiliser un attaquant. Il devrait renvoyer Gyökeres au Sporting.» Un dernier a lâché : « pourquoi signer un vrai numéro 9 quand on envisage de jouer un football défensif ? » Gyökeres aura l’occasion de reprendre confiance mercredi face à Port Vale en League Cup.