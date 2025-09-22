Ballon d’Or 2025 : Didier Deschamps attend le sacre de Dembélé

Ousmane Dembélé remportera-t-il le 69e Ballon d’Or ? En tout cas, Didier Deschamps le souhaite. Interrogé par la chaîne L’Équipe, le sélectionneur de l’équipe de France a réaffirmé son souhait de voir son attaquant remporter le « la plus belle récompense individuelle dans un sport collectif », d’après lui.

« Ça a une résonance mondiale, même si d’autres Français ont déjà eu cette récompense. Ça serait formidable pour tout ce qu’il a réalisé de très beau, de très fort individuellement. Avec aussi des titres collectifs où personne ne peut lui faire de l’ombre. Son statut de favori ? Je suis content pour lui. C’est son mérite à lui. C’est vrai qu’il n’a pas été épargné par les blessures, mais je l’ai régulièrement appelé en Bleu même s’il n’a pas toujours été titulaire. Mais avec la confiance, la maturité gagnée, il est arrivé à une efficacité de très haut niveau. C’est ce qu’il lui manquait », a indiqué Deschamps.