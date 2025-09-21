Menu Rechercher
Liverpool : Hugo Ekitike explique pourquoi il a dit non à Newcastle

Par Valentin Feuillette
Hugo Ekitike @Maxppp

Dans son entretien exclusif au Canal Football Club sur Canal+, Hugo Ekitike a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Liverpool plutôt que Newcastle, alors qu’il avait déjà été proche de s’engager avec les Magpies par le passé. L’attaquant français a confié qu’il avait ressenti un déclic au moment de faire son choix et qu’il voulait retrouver le très haut niveau dans les meilleures conditions.

« Pourquoi Liverpool au lieu de Newcastle ? C’était mon choix, c’est ce que je voulais. Parce que j’ai eu plus de feeling à venir ici et je savais que c’était le bon moment et le bon endroit pour moi. J’avais envie de retrouver le haut niveau et d’y retourner cette fois-ci plus armé, plus prêt sur tous les aspects. Et je pense pas m’être trompé». Le message est passé.

