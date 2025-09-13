Vidéo : le premier but de Nick Woltemade avec Newcastle

Recrue phare de l’été de Newcastle, Nick Woltemade a débarqué chez les Magpies contre environ 90 millions d’euros lors des derniers jours du mercato. Arrivé pour prendre la suite d’Alexander Isak, parti en eau de boudin vers Liverpool, l’Allemand était titularisé pour la première fois ce samedi lors de la rencontre face aux Wolves.

La suite après cette publicité

Et il n’aura pas fallu longtemps à l’ancien de Stuttgart pour se mettre en évidence. Sur un centre venu de la droite, l’attaquant de 23 ans n’a pas eu à s’employer pour mettre à profit son mètre 98 et catapulter le ballon au fond des filets adverses. Son premier but en seulement 29 minutes de jeu en Premier League.