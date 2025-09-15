Mercato, Donnarumma : les franches explications de Luis Campos

Sa présence est permanente, mais sa parole médiatique est rare. C’est sur l’antenne de RMC que Luis Campos, le directeur sportif du PSG, a accepté de revenir sur les derniers mois vécus par le club francilien, de la victoire en Ligue des Champions au début de cette nouvelle saison, avec forcément le mercato estival en guise de nouvelle balise. Le mercato est justement questionné, alors que les blessures s’accumulent et que certains postes donnent clairement l’impression de manquer de spécialistes.

Mais à l’instar de ce qu’a déjà déclaré Luis Enrique, Luis Campos assume totalement ce mercato à trois arrivées, dont deux gardiens (Chevalier, Marin et Zabarnyi). « On a travaillé tous ensemble. On a zéro regret, on a fait ce qu’on pensait faire. Le coach ne voulait pas un effectif élargi ? Oui, bien sûr. Dans toute ma carrière, quand j’ai la responsabilité du secteur sportif, j’ai toujours bien écouté mes entraîneurs. C’est l’un des secrets de mes réussites. Je veux aider mes entraîneurs pour qu’on voit sur le terrain comment ils pensent le football. Luis Enrique a dit comment il voulait que l’équipe soit structurée. Il voulait un défenseur central avec ces caractéristiques, un nouveau gardien. Le jeu du PSG est difficile à comprendre pour l’adversaire et c’est plus facile pour nous de gagner les matchs. (…) Pourquoi on prend un central et pas un autre arrière droit? On a beaucoup plus de jeu direct aujourd’hui. Il faut prendre de la taille, un joueur à l’aise avec le ballon. Il faut avoir plus de solutions et de variables. ».

Donnarumma a déçu Campos

Voilà pour le rayon arrivé. Une autre interrogation s’est invitée, avec le cas Gianluigi Donnarumma. Impérial dans la conquête de la Ligue des Champions, au sommet de son art, l’Italien a pourtant été poussé vers la sortie, avec l’arrivée de Lucas Chevalier, conséquence de négociations difficiles pour une prolongation de contrat. Et cela, Luis Campos a bien tenu à le faire comprendre. « Donnarumma, c’est un ensemble de circonstances qui ont amené à son départ. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d’avant, pas du PSG actuel… Notre politique est très liée au mérite, tu gagnes plus quand tu le mérites. On a pris du temps pour discuter de la question de Gigio. On était obligé de trouver des solutions si on n’arrive pas à un accord ». Il a aussi fait comprendre qu’il avait été choqué par les demandes de l’Italien. « Ça a été difficile au début de comprendre les exigences de Donnarumma. Il a été le premier joueur avec qui on a parlé de renouvellement. Mais on a vite compris que ça serait difficile. Le coach a dit qu’il pouvait alors peut-être en profiter pour que l’équipe soit plus forte avec le ballon. Quand on peut rendre le PSG plus français, on va le faire. Ce n’est pas nouveau ça. S’il y a un bon joueur qui a le profil pour notre équipe, on va essayer de le faire », a-t-il expliqué.

Alors, malgré les blessures et les petits coups qui s’accumulent dès le début de saison, le PSG parviendra-t-il à maintenir le même niveau de performances ? Campos ne s’interdit rien, d’autant que les finances, et l’envie des joueurs de rejoindre la capitale sont au vert. « Le PSG est préparé pour maintenir son équilibre pour, en janvier ou l’été prochain, faire le recrutement nécessaire, bien pensé avec le coach et le président. Même dans cette année de grande difficulté pour le foot français, on a des comptes au vert grâce à la LDC et à la Coupe du monde des clubs. Nous avons gagné de l’argent sur le terrain. Les joueurs veulent signer au PSG, c’est une force aujourd’hui. Je voyage beaucoup, je passe beaucoup de temps dans les aéroports, je vois de plus en plus de jeunes pour le PSG. Et dans le futur, ce sera beaucoup plus facile de recruter. Parce que la marque est beaucoup plus forte », a-t-il exposé. Toujours plus sûr de sa méthode et de la stratégie appliquée par le PSG, Luis Campos voit un avenir radieux pour le club de la capitale.